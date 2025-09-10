右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしている佐々木朗希投手が日本時間10日、ドジャース傘下3Aオクラホマシティーの一員として、ジャイアンツ傘下サクラメント戦に先発しました。

佐々木投手にとってはこの試合がケガ後、5度目のリハビリ登板となり、4回2/3を投げ、被安打3、奪三振8、与四死球5、3失点。後半での制球に課題が残りましたが、負傷後初めて100マイル（約160.9キロ）以上の球をを6球記録。最速は100.6マイル（約161.8キロ）と復帰に向けて良い兆しもみせました。

球速が160キロまで回復してきたことについてデーブ・ロバーツ監督は「本当か。それは素晴らしい。ドジャースにとっても朗希にとってもいいこと。登板後に組織で話し合うことになる。いい知らせだ」とコメントしました。

また今後の復帰計画については「まずは今夜を終えてから。組織全体で集まって次の計画を決める。正直、今夜以降の朗希のプランは私自身はまだ知らない」と述べるにとどまり、先発として今シーズン中に復帰する可能性を問われると「何でもあり得る。今夜を終えればもっとはっきりするだろう。先発陣が現状しっかり投げているから、彼がどこにフィットするかを判断する。朗希自身は早く戻って貢献したがっているのは分かっている」と話しました。

現在ドジャースは大谷翔平選手、山本由伸投手、クレイトン・カーショー投手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、エメ・シーハン投手と6人の先発投手がローテーションをきっちり守ってます。ロバーツ監督も「才能のある6人である。互いに刺激し合っている。エメットは今夜5回までノーヒットだったし、それも含めて互いに影響し合っていると思う。それは打席にもつながる。いい打席を見せれば、次も続けたくなる。先発陣は本当に素晴らしい仕事をしている」と先発陣を絶賛しています。

佐々木投手は復帰に向け、今後は球速だけでなく、結果も求められてくることが予測。さらに強固な先発陣にも食い込まなければいけないと壁は高くあります。次回以降、ロバーツ監督を納得させるような投球が披露できるか、佐々木投手の動向に注目です。