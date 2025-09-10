ゆきぽよ「一番効いた」メイクの持ちを実感！愛用のキープミストを紹介

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『質問コーナー 美容のお悩み相談 【ゆきぽよチャンネル】』を投稿。様々な質問に答える中で、愛用品を紹介してくれた場面も！

■キープミスト

動画内で登場したのはこちら！

M･A･C/フィックス+ ステイ オーバー 税込4,400円（公式サイトより）

メイクの持ちと保湿を叶えてくれるキープミスト！

木村さんは、視聴者から寄せられた「化粧崩れが悩み。朝から夜までキープさせたい」という質問に「ね〜、わかる」とコメントしながら共感。

アドバイスの一つとして「キープミストを使ってみることかな」となどと回答しながら「一番効いたのは、マックのキープミスト」とこちらを紹介！

メイク効果について「それをやると本当にヨレないの、本当に崩れない」「私はあってるから」とメイクのキープ力を実感したと語っていました！

動画内ではその他の様々な質問に回答！