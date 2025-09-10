銀座コージーコーナーは、9月9日から、カフェ・レストラン併設9店舗で「長野県産 クイーンルージュのパフェ」をイートインで販売している。

旬のフルーツを使ったデザートを届けている“旬のフルーツ直行便”シリーズに、長野県産「クイーンルージュ」を使用したパフェが登場する。

クイーンルージュは、ナガノパープル、シャインマスカットと共に、長野県が誇る人気のぶどう3品種の一つ。種がなく皮ごと食べられ、シャインマスカットを上回るほどの高い糖度に、爽やかなマスカット香が感じられ、奥深い味わいを楽しめる。

果肉を6粒使用し、自家製グラニテ（果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓）やバニラアイス、ホイップクリーム＆ラズベリーソースを組み合わせ、贅沢なパフェに仕立てた。

秋らしさも感じられる鮮やかな赤色の果皮が宝石のように輝くパフェを、どうぞ楽しんでほしいという。

クイーンルージュは、「シャインマスカット」と「ユニコーン」を交配し、2021年に長野県でデビューした新品種。出荷時期は9月中旬〜10月上旬。マスカットのような爽やかな香りがあり、甘みが強く、皮が薄くてパリパリとした食感が楽しめる。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店で、銀座1丁目本店のみ、ドリンク付きはプラス200円、単品はプラス100円になる。

「長野県産クイーンルージュのパフェ」の長野県産クイーンルージュは、香り高く、濃厚な甘みの、皮ごと食べられるぶどう。ジューシーな果肉を6粒使用して、宝石のように輝くパフェに仕立てた。ジューシーな果肉とバニラアイス、ひんやり自家製グラニテがとけ合い、ラズベリーソースの甘ずっぱさが爽やかなアクセントになっている。

［小売価格］1700円／ドリンク付 2080円（すべて税込）

［発売日］9月9日（火）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp