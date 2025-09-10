白石麻衣が9月9日、自身のInstagramを更新。誕生日に東京ディズニーシーを満喫するオフショットを公開している。

（関連：【写真】白石麻衣、ディズニーを楽しむ全身ピンクコーデショット 「彼女感満載で大満足」「33歳には見えない」）

ディズニー好きとして知られる白石は8月20日に33歳の誕生日を迎え、自身のYouTubeチャンネル『my channel』の誕生日企画で、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グランドシャトーに宿泊。誕生日ディズニーを満喫する姿に密着した「【生誕記念】ちょっと贅沢なバースデー」を公開しており、今回のInstagramでは誕生日動画のオフショットを投稿した。

全身ピンクコーデで弾けた姿の白石が「アナとエルサのフローズンジャーニー」のソリに乗って満面の笑みを浮かべる姿や、チョコの誕生日プレートが添えられたデザートやバラのスイーツ、フィルハーマジックのミッキーの人形との2ショット、ファンタジックに彩られたゴールドとシルバーのペディキュアの写真などを披露し、誕生日ディズニーの思い出を共有した。

コメント欄には「33歳には見えない」「今も昔もプリンセス」などファンから多くの反響が寄せられた。

（文＝本 手）