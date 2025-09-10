パイロットコーポレーションは、人気キャラクター「お文具といっしょ」とコラボレーションした限定デザインの蛍光ペン「KIRE−NA お文具といっしょコラボデザイン」、「KIRE−NA お文具といっしょコラボデザイン 3色セット」と、多機能筆記具「アクロボール 4＋1 お文具といっしょコラボデザイン 0.5mm」を9月27日から数量限定で発売する。

「お文具といっしょ」は、「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」をテーマに、「お文具さん」、「プリンさん」、「名も無き者」、「猫さん」、「ゼリーさん」、「子猫さん」の6人の日常がゆるく、まったりと描かれた人気キャラクターシリーズ。今回のコラボ筆記具では、日々、勉強に励む学生や、癒されたい大人をお文具さんたちが近くでそっと支えることをコンセプトとしている。



お文具といっしょコラボデザインの多機能筆記具「アクロボール 4＋1」

商品は、蛍光ペン「KIRE−NA（キレーナ）」と多機能筆記具「アクロボール 4＋1」。「KIRE−NA」は、まっすぐきれいな線が引ける「キチントガイド機能」と、筆跡が1秒で乾く「速乾顔料インキ」を搭載した蛍光ペンで、「アクロボール 4＋1」は、濃くクリアな筆跡となめらかな書き味、カスレのない書き出しが特長の油性ボールペン4色とシャープペンシルが一本になった多機能筆記具とのこと。どちらもホワイトを基調としたボディに、同企画のための描き下ろしデザインが施されている。

「KIRE−NA」では、ベーシックカラー5色とペールトーンカラー5色のそれぞれ類似色のデザインが対になっており、ベーシックカラーは「前向きなきもち」、ペールトーンカラーは「いっぱいいっぱいなきもち」を表現した、お文具さんたちが側でそっと寄り添ってくれるデザインとなっている。

また「KIRE−NA お文具といっしょコラボデザイン 3色セット」も同時に発売する。ベーシックカラー3色セットは、「KIRE−NA」の特長を紹介するお文具さんたちが、ペールトーンカラー3色セットには、パイロットの社名の由来でもある“水先案内人”からイメージされた船員の制服を着たお文具さんたちが描かれている。

「アクロボール 4＋1」は、クリップ下にそれぞれのキャラクターが書いたサインがあり、背面には使用する人がほっこりするようなデザインに仕上げている。

なお、同コラボを記念して、PILOT公式YouTubeアカウントにてコラボ商品紹介動画を9月8日に公開した。

［小売価格］

KIRE−NA お文具といっしょコラボデザイン：198円

KIRE−NA お文具といっしょコラボデザイン 3色セット：594円

アクロボール 4＋1 お文具といっしょコラボデザイン 0.5mm：880円

（すべて税込）

［発売日］9月27日（土）

パイロットコーポレーション＝https://www.pilot.co.jp