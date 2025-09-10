ノーベル製菓は、9月22日から、「黒糖烏龍ミルクティーキャンデー」を発売する。

「黒糖烏龍ミルクティーキャンデー」は、烏龍茶の香ばしい香りに、相性の良い黒糖のコクと優しい甘みをプラスし、まろやかで奥深い味わいのキャンデーに仕上げた。通常のミルクティーとは異なった、「黒糖烏龍ミルクティー」ならではの風味が楽しめる点が特徴とのこと。

また、実際の店舗で撮影されたようなリアル感や、グラスの中で烏龍ミルクティーと黒糖が混ざりあう様子がしっかりと伝わるシズル感を重視することで、見た瞬間に「美味しそう！食べたい！行ってみたい！」という気持ちにさせるグルメ雑誌のような世界観を楽しめるパッケーデザインとなっている。

タピオカ飲料ブームの影響で、台湾の食文化への関心が高まり、現在も台湾茶専門店などの人気が見受けられる。黒糖烏龍ミルクティーは、こうした専門店で人気の味わいが一般流通品として商品化され、SNS上でも高評価の飲料。そのような注目の味わいをもっと手軽に楽しんでもらいたいという思いから開発に至った。

甘いものを食べてリラックスしたいときに是非食べてもらいたい、実際に「黒糖烏龍ミルクティー」を飲んでいるような満足感を得られるキャンデーとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月22日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp