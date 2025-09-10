ベストブライダルは、同社が運営する全国4都市（東京／横浜／名古屋／大阪）4会場のホテル・結婚式場において、10月16日〜11月14日の期間中に、秋の味覚「栗」や「ぶどう」、「洋梨」、「りんご」、「いちじく」、「紫芋」などを使用したスイーツを楽しめる「Autumn Harvest Afternoon Tea」を販売する。

旬のぶどうと栗で仕上げたパンナコッタや、りんごに見立てた艶やかなムース、栗の風味と様々な食感が楽しめるモンブランタルト、紫芋餡とバタークリームを挟んだマカロン、洋梨風味のチョコバタークリームをココア生地のクッキーで挟んだいちじくのクッキーサンド、カシスの酸味とオレンジの甘味が調和したムースの6種のスイーツ。セイボリーは、サーモンマリネとスーパーフードのキヌアの酸味を効かせたロゼスパークリングジュレと合わせたサラダや、茸のフリカッセにバジルとコリアンダーのパウダーがアクセントになったワンハンドで食べることができる一品、生ハムといちじくを乗せた甘栗とナッツのチーズディップブルスケッタなど、秋の味覚を楽しめる3種を用意した。



「Autumn Harvest Afternoon Tea」イメージ

栗のスープや渋皮栗、葡萄ゼリー、栗のアイスのパフェに栗のミルフィーユを乗せた、「ブドウとマロンのミルフィーユパフェ」や、香ばしくふわふわな食感のバンズにチェダーチーズをのせた国産ビーフパティ、ローストオニオン、フライドエッグをサンドしトリュフ風味のソースで楽しむ食べ応えたっぷりの「お月見バーガー」、ハーゲンダッツ アイスクリーム「バニラ」を添えたさっぱりと食べられるスペシャルドリンク「ルナ グレープ」もオプションで楽しめる。

ドリンクは、スイーツやスコーンに合う紅茶やハーブティー、ブレンドティー、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」など幅広くセレクト。スタンダードプランとティーセレクションプランの2種類を用意しお替り自由で楽しめる。

［アフタヌーンティー販売概要］

商品名：Autumn Harvest Afternoon Tea

販売期間：10月16日（土）〜11月14日（金） ※会場により特定日開催

販売場所：青山セントグレース大聖堂（東京）／伊勢山ヒルズ（横浜）／ストリングスホテル名古屋「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋）／セントグレースヴィラ（大阪）

販売時間：店舗によって異なる

料金：ひとり5500円〜（税・サービス料15％込）

ベストブライダル＝https://www.bestbridal.co.jp