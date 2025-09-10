金田喜稔がアメリカ戦を斬る！「どうやって相手を崩すのか。チーム全体の共通理解がなければ苦戦を強いられることになる」
［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／ロウアードットコム・フィールド
日本代表は、国際親善試合でアメリカ代表と対戦。30分に先制されると、64分に追加点を奪われ、０−２で敗れた。
両チームの対照的な状況が、そのまま結果に出た試合だったと言えるだろう。日本は３日前のメキシコ戦（０−０）からスタメンを全員入れ替えるターンオーバーで臨み、コンビネーションもままならない状態だった。
一方のアメリカは、来年のワールドカップ開催国としてのプライドを絶対に見せなければいけなかった。３日前には韓国に０−２で負けた。その状況からくる必死さが、あらゆる面に表われていた。
日本の試合運びの上手さや駆け引き、激しさ、コンビネーションが出てくるか注目していたけど、率直に言ってアメリカの方が非常に上だった。アメリカのシステムは３−４−２−１で、守備時には５−４−１になる形だった。日本と同じシステムだから“ミラーゲーム”になり、１対１の局面が多くなるのは必然だよね。
そこで問われるのは、個人のスキル、状況判断、フィジカルの強さ、高さ。90分を通して見た時、アメリカの選手が上回っていた。日本はどこで、誰に、どういうタイミングでボールが入った時に局面を打開し、チャンスにつなげていくのか。その答えを示せる選手がいなかった。
ビルドアップにしても、結局は前線の選手が起点にならなければならない。だが今日、出場した選手たちは、常に日本代表の試合に出続けてコンビネーションを深めているわけではない。３バックの関根、荒木、長友もそうだ。
ダブルボランチの一角だった藤田の視野の広さや巧みなボール回しに期待したけど、パスミスが多く、気持ちが空回りしてしまっていた。自分ができることを見せなければと焦ってしまったりする。そんな選手たちがピッチに立ったわけだ。先発で及第点以上だったのは、キーパーの大迫くらいだろう。
日本は後半、メンバーを６人替えて、フォーメーションも３−４−２−１から４−２−３−１に変えた。しかし、それでも状況は好転しなかった。三笘と伊東はこれまでのウイングバックからサイドハーフになり、後方にサイドバックが控えているから守備のケアが少なくてすむのに、明確なスタイルは見えなかった。また左サイドバックで起用された瀬古は本来、センターバックだ。前田も左ウイングバックよりも、本職はセンターフォワードだ。
５−４−１のブロックを破れなかったのは、今回に限らず課題だ。2022年のカタール・ワールドカップのコスタリカ戦（０−１）と同じ構図だよね。５−４−１で守られ、ボールは持てるが崩せず、自らのミスから失点して逃げ切られた。
ワールドカップでは、日本を相手に引いて守ってくるチームがあるかもしれない。そうなった時、どうやって相手を崩すのか。そのためのパスのタイミング、コンビネーションの確立、チーム全体の共通理解がなければ、厳しい戦いを強いられることになる。
たとえば、ディフェンスラインでボールを回している時、誰かが受けに下がる。その時、次にどこが動き出すのか。前の選手がどう動き、それによって生まれたスペースに誰が入っていくのか。そうしたイメージが共有できていない。
ボールを回しているように見えても、結局は２人だけの関係で攻撃が終わってしまっている。そうではなく、３人目、４人目が連動し、「今、動いたから、できたスペースに誰かが入ってくる」という共通理解があれば、チーム全体に安心感が生まれる。そうした約束事がないから、攻撃が単発で終わってしまうのだ。
誰かがボールを受けた時、どこを見て、誰が動き出すのか。その動き出しによって生まれたスペースを、３人目がどう使うのか。中央をコンビネーションで崩し、フィニッシュまで持ち込む。そういった具体的な攻撃のイメージを、チーム全体で共有できている姿を見せてほしい。
