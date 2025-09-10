2025年9月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家族との会話に注目。すぐに役立つ情報が得られるかも。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人間関係のゴタゴタに巻き込まれそう……。中立を守ると◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
対人関係がもつれがち。後輩に優しくすれば解決する予感。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
金運が上昇中。貯蓄のヒントを得たり、憧れの品をゲットしたりできるかも。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
気持ちが焦りやすい日。落ち着いて状況を整理すれば乗り切れるはず。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ランチはちょっとぜいたくに。午後の時間を心地よく過ごせそう。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
予定外の誘いに乗ると家計がピンチに！ 今日は財布のガードを固くして。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友人との交流に収穫あり。メールや電話でコンタクトを取って。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
「緑」がラッキーカラー。身に着けて過ごせばトラブル防止効果が。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
リーダーシップを発揮しよう。自信を持って挑めば信頼度アップ！
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
いい出会いがありそう。第一印象の悪い人にこそ注目を。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
運気は最高。大胆に行動すれば大きな収穫を得られる日に。
