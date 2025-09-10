「やっぱり天使だ」本田翼、肩出し&おなかちらりなモデルショットを公開！ 「世界一の美貌」
俳優の本田翼さんは9月9日、自身のInstagramを更新。肩とおなかが見えたモデルショットを公開し、反響を呼びました。
【写真】本田翼の透明感爆発な肩＆腹出しモデルショット
コメントでは、「透明感があって、めっちゃ可愛い」「ぶちべっぴんさんじゃ」「世界一の美貌」「肌綺麗すぎ！」「ばっさーはやっぱり天使だ」「透明感って書いてほんだつばさって読むんだよね」など称賛の声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「透明感って書いてほんだつばさって読むんだよね」本田さんは3枚の写真を投稿。透明感あふれるモデルショットを公開しました。1枚目は、上半身ショットで、白いタンクトップと肩から落としたアウターの間に見える色白の肌が目を引きます。2，3枚目は別の衣装を着用しており、ちらりと見えるおなかが印象的です。
「お人形さんみたいです！」たびたびInstagramにモデルショットを投稿している本田さん。4日には、大胆に背中が開いた黒いドレス姿を披露しました。ファンからは「綺麗すぎて ヤバすぎます」「お人形さんみたいです！」「かわいいと綺麗のいいとこどり！」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
