これからの気象情報です。

10日(水)夜～11日(木)にかけて【警報級の大雨】のところがありそうです。



◆9月11日(木)の天気

・上越地方

朝までが雨のピークで、所々で激しい雨が降るでしょう。

その後も、昼ごろにかけて雨の降りやすい状態が続きそうです。



・中越地方

朝のうちは、局地的に激しい雷雨になるでしょう。視界が悪くなるような大雨のところがありますので、車の運転には十分ご注意ください。

その後も、山沿いでは夜にかけて断続的に雨が降りそうです。



・長岡市と三条市周辺

10日(水)夜～11日(木)朝にかけて、活発な雨雲がかかり【警報級の大雨】になるところがあるでしょう。

一方、日中は次第に天気が回復に向かう見込みです。



下越：新潟市周辺と佐渡

午前中は、激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。

11日(木)の通勤通学の際は、交通への影響に注意が必要です。



・下越：村上市から聖籠町

夜間が雨のピークで、滝のような雨のところがあるでしょう。朝も局地的に激しく降るため、道路の冠水などに注意が必要です。



◆風と波

下越と佐渡では、はじめ北風がやや強いでしょう。

波の高さは、上・中越で最大1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です。



◆週間予報

12日(金)は、山沿いを中心ににわか雨があるでしょう。

13日(土)は、猛烈な暑さが戻りそうです。

14日(日)は、再び【警報級の大雨】となるところがあるでしょう。



11日(木)朝にかけて、大雨になるところがありそうです。土砂災害などに十分な注意・警戒をしてください。