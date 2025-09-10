エア・ウォーター、体験型コンテンツ『ネオライフスタイルLDK』の来場者が15万人突破 - 大阪・関西万博
エア・ウォーターは、大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンにて、ミライと技術を詰め込んだ3つのミライのライフスタイルを体験する展示コンテンツ『ネオライフスタイルLDK』を出展しており、開幕から140日目となる8月30日に15万人を突破した。
『ネオライフスタイルLDK』では、3つの体験を楽しむことができる。
『リビングゾーン -ミライの運動・くつろぎ-』では、エア・ウォーターグループのリモハブ社が展開する「遠隔心臓リハビリテーション」をベースにした「ミライの運動」を体験可能。
『リビングゾーン -ミライの運動・くつろぎ-』の様子
また、『キッチンゾーン -ミライの食事-』では、その日の気分と健康志向を答えると、AIが提案する新鮮な食材を使った料理が自動で出てくる「ミライの食事」を映像で体験することができる。
(左)『キッチンゾーン -ミライの食事-』でのAIによる食事提案の様子、(右)「ウィンドウ」から見えるミライの大阪
さらに、『ウィンドウ -ミライのカーボンニュートラルな大阪-』では、二酸化炭素(CO2)の回収、牛の排泄物や食品廃棄物からエネルギーとなるバイオメタンを製造するといった同社の技術が活用されるカーボンニュートラルな社会を見ることができる。
