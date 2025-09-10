若手歌舞伎俳優の中村虎之介（27）、大谷廣松（32）が10日、京都市内で、出演する南座での10月公演「市川團十郎 特別公演」（同10〜26日）取材会を行った。

注目は大ヒット映画「国宝」での劇中劇で話題になった「二人藤娘」（夜の部）。2人で披露することになり虎之介は「こういうタイミングでできるのも運命」と気を引き締めた。

映画で演じた吉沢亮（31）、横浜流星（28）に廣松は「正直言うと両名に顔では勝てない」と笑わせながら「でも、自分たちには芸があるんだと。芸を見せて歌舞伎の沼に、はまらせたい」と力を込めた。同映画の歌舞伎指導を務めた中村鴈治郎（66）の甥でもある虎之介も「1年半（の稽古で吉沢らが）あそこまでどっぷり漬かるのはすごく大変なこと」と賛辞を送りながら「でも、同じ演目をやるからにはライバル意識しかない。“どんとこいや！と思うし、これで“『国宝』よりひどい”って言われたら元も子もない。顔も良かったら、僕たちいらないじゃんってなるし、責任を感じています」と自らを追い込み熱演を誓った。

公演は名作「伽羅先代萩」をモチーフに市川團十郎（47）が7役務める通し狂言「三升先代萩」（昼の部）と夜の部は「二人藤娘」に「車引」、團十郎が「暫」で演じる鎌倉権五郎が出来上がるまでの化粧、衣装やカツラをつける様子を披露する「荒事絵姿化粧鑑」などで26日まで。