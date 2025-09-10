市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす11日にかけて大気の状態が非常に不安定でしょう。所により雷を伴って激しく降る見込みです。



きょう10日正午の天気図です。

小野：

前線が本州付近に停滞しています。前線に向かって、非常に暖かく湿った空気が流れ込みました。



あす11日朝9時の予想天気図です。

小野：

前線の位置は、ほとんど変わりません。石川県内の近くに、前線が上に尖った部分があります。ここは特に暖かく湿った空気が集まりやすい場所ですが、次第に南下するでしょう。



雨雲の予想です。

小野：

きょう10日夜も、活発な雨雲が石川県内に近づき通過します。日付けが変わってから朝までは、加賀地方を中心に弱くはなりますが、雨は残る予想です。



気象台のあす11日の3時間ごとの予報です。

小野：

雨は、午後には止むでしょう。金沢の最高気温の予想は29度、久しぶりに30度を下回る見込みです。



市川：

このあとの雨の降り方に気をつけてお過ごしください。