にしたん西村社長、ミュージカル「SIX」出演・斎藤瑠希を自宅招待 アカペラ披露を絶賛「天才だね」
【モデルプレス＝2025/09/10】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が10日、自身のTikTokを更新。イギリス発のミュージカル『SIX』でキャサリン・パー役を務める斎藤瑠希を神宮前の自宅に招待し、アカペラでの歌声を披露してもらった様子を投稿した。
【写真】にしたん社長が絶賛するミュージカル女優
西村社長は『SIX』について「昨年の11月にロンドンで観まして今年1月に海外キャストでね、日本人キャストが2月。僕6回観に行ったんですよ」とコメントするほどのファン。その『SIX』でキャサリン・パー役を務めるワタナベエンターテインメント所属の期待の新星、斎藤を自宅にお招きした。
西村社長は今年にEX THEATER ROPPONGIで実施された『SIX』日本キャスト版を観る前から斎藤に注目しており、「俺の斎藤瑠希推しハンパないんで、歌唱力・表現力ね」とコメントし太鼓判を押した。
西村社長からの「なんか歌ってもらいましょうかね」との無茶振りにも、斎藤は「いいんですか！逆に歌わせていただいて」と返答し、ワタナベ25thコンサートで披露した久保田早紀『異邦人』を美声のアカペラで披露。披露後に西村社長は「天才だね！あのね、僕が一番贅沢。本当に斎藤瑠希は天才なんで、あらゆるミュージカルをね、主役で彼女が引っ張っていくと思うんで、ぜひ皆さん劇場に足を運んでください」と締めた。
斎藤本人もInstagramのストーリーズで「にしたんクリニック西村社長のTikTokにお邪魔させていただきました!社長大絶賛のミュージカル『SIX』ロンドン公演も楽しみです」とコメント。『SIX』の日本キャスト版ロンドン公演は、2025年11月4日から11月9日まで、ロンドンのウエストエンドで開催予定。この公演は日本キャストが本場のウエストエンドで上演する日本語で英語字幕付きの史上初の試みで注目されており、斎藤も本公演に出演する。
斎藤は2002年9月26日生まれ、埼玉県出身の22歳。ディズニー映画「ミラベルと魔法だらけの家」の日本版声優やTBS系「ドラゴン桜」（2021）出演などで知られる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】にしたん社長が絶賛するミュージカル女優
◆にしたん社長、ミュージカル「SIX」出演女優を自宅に招待
西村社長は『SIX』について「昨年の11月にロンドンで観まして今年1月に海外キャストでね、日本人キャストが2月。僕6回観に行ったんですよ」とコメントするほどのファン。その『SIX』でキャサリン・パー役を務めるワタナベエンターテインメント所属の期待の新星、斎藤を自宅にお招きした。
◆斎藤瑠希、アカペラ披露も
西村社長からの「なんか歌ってもらいましょうかね」との無茶振りにも、斎藤は「いいんですか！逆に歌わせていただいて」と返答し、ワタナベ25thコンサートで披露した久保田早紀『異邦人』を美声のアカペラで披露。披露後に西村社長は「天才だね！あのね、僕が一番贅沢。本当に斎藤瑠希は天才なんで、あらゆるミュージカルをね、主役で彼女が引っ張っていくと思うんで、ぜひ皆さん劇場に足を運んでください」と締めた。
斎藤本人もInstagramのストーリーズで「にしたんクリニック西村社長のTikTokにお邪魔させていただきました!社長大絶賛のミュージカル『SIX』ロンドン公演も楽しみです」とコメント。『SIX』の日本キャスト版ロンドン公演は、2025年11月4日から11月9日まで、ロンドンのウエストエンドで開催予定。この公演は日本キャストが本場のウエストエンドで上演する日本語で英語字幕付きの史上初の試みで注目されており、斎藤も本公演に出演する。
斎藤は2002年9月26日生まれ、埼玉県出身の22歳。ディズニー映画「ミラベルと魔法だらけの家」の日本版声優やTBS系「ドラゴン桜」（2021）出演などで知られる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】