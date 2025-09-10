「月3万円のお小遣いじゃ足りない」ゲーム課金＆借金夫、家計を気にしない様子にイライラ【ママリ】

お小遣いが足りないという夫

旦那の小遣い3万円が足りないと主張していますが、ゲームの課金や借金が影響しています。お金の話になると話し合いが難しくなり、コミュニケーションが取れない状況です。どうすれば良いでしょうか。

小遣い3万で足りないという旦那、どう思いますか？

給料は手取り30あったりなかったりで

1割あげてるので少ないことはないはずです



小遣いはゲームの課金&パチンコで、

たまにコンビニでなんか買ったりしてるのかな？

お昼はお弁当、作らない時は1000円渡してます。

ほとんど行かないのでたまにの飲み代や

美容室代などすべて家計からです。



小遣い以上に携帯払いでゲームに課金するので、

次の月は小遣いが減ったりなかったりしますし、

課金しすぎて前借りになってるので、

残り5万借金となってる感じです。



で、借金とりあえず無くす、

小遣い以上に使わんようにして欲しい、

借金されると家計に響くからしんどいと伝えると

小遣い3万しかないのに借金なんか返せるわけないやん！と

こいつは何を言ってるのか？

開き直って自分が正しいです！って感じで

ものすごく反論されます、

私は元々コミュ障なのでわーっと言われると

反論できなくなり、まただまるん？とか

言われ、話し合いができない状態に、、、

お金の話になると話し合いができなくなります、、、

qa.mamari.jp

夫がお小遣いについて話すときはだいたいが不満ではないでしょうか。アプリ「ママリ」には月3万円のお小遣いに不満を言う夫についての投稿がありました。投稿者さんの夫は、ゲーム課金とその課金のしすぎでお小遣いの前借りをするなどしてお金が足りないと不満ばかり。家計もギリギリだと説明しても前借りのお金はなかったかのように開き直るのだそう。投稿者さんはなかなか言い返せず、お金の話し合いができないと悩んでいます。

夫がお小遣いの範囲内で自分の好きなことやものにお金を使うのは全く問題はありません。しかし投稿者さんの夫は、ゲーム課金のしすぎでお小遣いの前借りをしているのに「お小遣いが足りない」と不満を言うのだそう。



前借りの分が引かれていることにも不満を言うなんて、投稿者さんもうんざりしている状態です。それを指摘すれば、開き直ってしまう夫に言い返せない投稿者さんは、どうやってこの状況を改善すればいいのかと悩んでいます。

ゲーム課金しすぎの夫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「子どもでもお小遣い内で楽しんでいるのに」というコメントがありました。

失礼ですが…

ご主人は2人の子供がいる父親として、

情けないですね。

小遣いの範囲内で楽しめばいいだけですよね。

中高の我が子たちでさえ、

当たり前ですが小遣いの中で楽しんでますよ。



借金返す気がないとか、

踏み倒しですか？

やばいです😱

qa.mamari.jp

子どもだってお小遣いの中で楽しんでいる、という意見がありました。投稿者さんの夫のお金の使い方は子どもでもしないという厳しい指摘、当の本人にも聞かせてあげたいところですね。投稿者さんもこれくらい厳しく夫に言いたいところでしょう。しかし、それがうまく伝わらないとなるとつらいですね。



この他に「家計簿を見せてあげたら」というコメントがありました。

夫手取り同じくらいでお小遣いも同じくらいです！！

夫手取り同じくらいでお小遣いも同じくらいです！！

収入が充分あるならまだしも家計はカツカツなんですかね？ならば家計簿つけてお小遣いはこれしか捻出できないよと見える化して見せると良いかな？と思います！！

qa.mamari.jp

家計簿を見せて、お小遣いは十分にあげていることを見せればいいという意見がありました。自分の給料がどんな風に使われているか家計簿を見せれば、お小遣い3万円に文句を言わなくなるかもしれません。お小遣いはこれ以上出ません、家計はギリギリだとうまく伝えるには目で見てもらうのが一番でしょう。

ゲーム課金のしすぎでお小遣いが足りないという夫には、家計簿を見せて現実を突きつけるのが一番効果があるのではないでしょうか。投稿者さんは夫の前ではなかなか言い返せないというので、お金の使い道を「見せる」のは良い方法ではないかと思います。夫に自分がどれだけお金を使っているのかという現実を知ってもらい、お小遣いの値上げはできないとはっきり理解してもらえるといいですね。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）