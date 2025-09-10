トヨタ新「“16人乗り”ハイエース」発表！ 3-3-3-3-4の「5列シート」仕様！ 2.8リッター「直4」ディーゼル搭載の「ミニバス」墨国に登場
新「“16人乗り”ハイエース」！
トヨタのブラジル法人は2025年9月1日、商用車「ハイエース」の5列シート16人乗り仕様を現地で発売しました。
ハイエースは1967年の誕生以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、アフリカ、中南米など世界約150か国で販売されている商用車です。
【画像】超カッコいい！ トヨタ新「“16人乗り”ハイエース」を画像で見る（44枚）
積載性を重視した合理的なパッケージと高い信頼性が支持され、貨物輸送（バン）や乗客輸送（コミューター）などさまざまな業界で普及しています。
現在、日本で販売されているハイエースは2004年に登場した5代目（200系、キャブオーバー型）ですが、海外では2019年からひと回り大きくなった6代目（300系、セミボンネット型）が販売されており、各地域の要求に合わせて200系と300系を取り混ぜて展開しています。
今回ブラジルに導入されたのは300系のコミューター（ロング・ハイルーフ仕様）で、現地では「ミニバス」として販売されます。
ボディサイズは全長5915mm×全幅1950mm×全高2280mm、ホイールベース3860mm。シート配置（折り畳み式の補助席を含む）は前から3-３-３-３-4となっており、計16人乗り。
パワートレインは現地で実績のあるピックアップトラック「ハイラックス」と同様の2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンに6速ATを組み合わせており、最大出力174馬力・最大トルク45.8kgmを発生し、後輪を駆動させます。
カタログ燃費は市街地で8.5km／L、高速道路で9.8km／Lです。
内外装は商用車らしく実用性重視の仕立てで、バンパーは未塗装のまま。コックピットには9インチのタッチスクリーンを備え、USB充電ポートやBluetooth接続、バックビューモニター、前後パーキングセンサーなど、現代的な利便性も確保されています。
価格は36万4990レアル（約980万円）。このミニバス仕様に加え、11月からはバンや救急車、冷蔵・保冷仕様も導入される予定です。