◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が１０日、自身のＳＮＳでＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフとの防衛戦に向け、横浜市の大橋ジムでの練習を打ち上げたと明かした。尚弥は「大橋ジムでのトレーニングは終了！ 仕上がったぜい！！！」と投稿した。

大橋ジムによると、尚弥は９日に続き、アマチュア８冠・荒竹一真（２２）と日本ユース王者・北野武郎（２１）の大橋ジムのミニマム級２選手相手に４ラウンドのマスボクシング（軽めのスパーリング）を行ったという。同ジムの大橋秀行会長（６０）も自身のインスタグラムで「大橋ボクシングジムでの最後の練習を終えました！ 準備万端」と手応えを報告している。

尚弥もこの日、これに先立ち、自身のＳＮＳで、推定総額３０億円のスポンサー契約を結んだと報じられたサウジアラビア国営の国際娯楽イベント『リヤド・シーズン』に対し、「リヤドシーズンの皆様、温かいサポートに感謝しています」と投稿。「９月１４日、全力で戦い、さらなる高みを目指します。最高の瞬間はこの先に。」などと誓いを立てた。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料生配信される。