加速はマスタング・ダークホース以上

モーガン・スーパースポーツの車重は、計測したところガソリン半分で1180kg。これにBMW由来の3.0L直6ターボエンジンの組み合わせだから、間違いなく速い。

【画像】歴代最大の革新 モーガン・スーパースポーツ 競合しそうなスポーツカーはコレ！ 全129枚

ローンチコントロールは備わらないが、2000rpmに回転数を合わせ、ブレーキをリリースすれば鋭い加速を簡単に楽しめる。210km/hまでは、フォード・マスタング・ダークホースを上回る速度上昇をみせる。



モーガン・スーパースポーツ（英国仕様）

ただし、突き出たサイドミラーは、160km/h以上の風圧へ長時間耐えるように作られていない。横へ張り出したフェンダーの影響で、200km/hへ迫ると安定性は明確に低下する。ドイツ以外では、問題になることはないと思うが。

B58型の直6エンジンはトルクフルなだけでなく、高域までシルキーに回り、美声を奏でる。遮音性はBMWの量産モデルより低く、インジェクターが打つリズムやターボの唸りが良く聞こえ、その存在感を強めている。

従来と雲泥の差のステアリングやブレーキ

トランスミッションは、8速オートマティック。モーガンの希望を受けBMWが調整したユニットだが、Dレンジ任せではシフトアップが積極的。結果として、少しダルに感じられる場面がある。キックダウンも、僅かに遅れ気味だ。

ABS付きのブレーキは頼もしい。路面が乾いた状態で、110km/hから42mほどで止まることができた。積極的に走らせてもフェードは生じず、ペダルの感触も好ましい。



ドライバーはリアアクスルの直前へ座るから、最初はフロントが不自然に長く感じられる。2mほど離れた、フロントタイヤの反応も。しかし、すぐに慣れると思う。

ステアリングホイールは比較的軽く回せ、機械的な感触が心地良い。フィーリングはポルシェ718ケイマンほど濃くはないが、従来のモーガンとは雲泥の差といえる。

驚くほど上質な乗り心地 電子制御も有能

プラスシックスから大幅なアップデートを受けた結果、乗り心地は感心するほど上質。試乗車にはオプションのナイトロン社製ダンパーが組まれ、硬さは中間に設定されていたが、英国の滑らかではない一般道へ馴染んでいた。

ボディは、ハードトップを被せることで剛性が上がる。タイヤは、サイドウォールが厚め。その結果、鋭い凹凸を超えても不快な振動は最小限。低速域では若干忙しく揺れるものの、不安定になるほどではない。



高速域では優れた衝撃吸収性を披露し、引き締まった姿勢制御の中で、流れるような走りへ浸れる。風切り音は小さくないけれど。カーブへ突っ込むと、大きめのボディロールが生じるとはいえ、その過程は自然。不安はよぎらないはず。

トラクション／スタビリンク・コントロールも有能。スポーツ・モードでは、カーブの立ち上がりでホイールスピンを許しつつ、完全なパワーオーバーステアになる手前で制御される。オプションのLSDを組むことで、より効果的な脱出加速へ移れる。

唯一無二の容姿と体験 大成功の進化

グリップとシャシーバランスには余裕があり、サーキットへの対応力も従来より上昇した。とはいえ、スタビリティ・コントロールをオフにすると、荷重移動で急な旋回が始まる場面も。ホイールベースが短く、即座の対応が求められる。

燃費は、BMWの技術が功を奏し、高速道路を流して14.0km/L以上は得られる。ガソリンタンクが小さく、給油の回数は多くなりがちだが。



唯一無二の容姿と体験を考えれば、10万5160ポンド（約2082万円）の英国価格にも納得できる、スーパースポーツ。過去のモーガンより遥かに実用的で、快適性も段違いだ。

能力の幅で、ポルシェ911を超えてはいないと思う。だが、魅力度や充足感ではまったく劣らない。特徴的な個性はそのままに、大手メーカーのスポーツカーと並べて比較できる実力を獲得している。大成功の進化ではないだろうか。

◯：美しく高度な品質 没入感を生む操縦性

△：若干の妥協はある 洗練度でいえば、セカンドカー水準

モーガン・スーパースポーツ（英国仕様）のスペック

英国価格：10万5160ポンド（約2082万円）

全長：4110mm

全幅：1805mm

全高：1290mm

最高速度：267km/h

0-100km/h加速：3.9秒

燃費：13.0km/L

CO2排出量：175g/km

車両重量：1170kg

パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：339ps/6500rpm

最大トルク：50.9kg-m/1250rpm

ギアボックス：8速オートマティック（後輪駆動）