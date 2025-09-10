「魚は手術できるのか」手塚治虫が好きな小3息子の自由研究に注目「テーマが素敵」「素晴らしい」【ママリ】

「魚は手術できるのか」小3息子の自由研究

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、探究舎🦖恐竜イベント情報発信中(@houbou_dinaso)さんの投稿です。皆さんは夏の自由研究に何か思い出はありますか？投稿者は手塚治虫にハマっている小3息子の自由研究を投稿。「魚は手術できるのか」と実際に魚を解剖したり、専門家に聞いたり…。興味深い内容に「面白い」と大人からも反響が寄せられました。

皆さんは夏の自由研究に何か思い出はありますか？疑問に思ったことを調べたり実験したりして、自ら体験するための自由研究ですが、なかなか難しいもの。夏の宿題の中でも特に苦戦した、という方もいるかもしれませんね。





投稿者・探究舎🦖恐竜イベント情報発信中(@houbou_dinaso)さんは、手塚治虫にハマっている小3息子の自由研究を投稿。「魚は手術できるのか」と実際に魚を解剖したり、専門家に聞いたり…。興味深い内容に「面白い」と大人からも反響が寄せられました。小さな研究者の研究結果を一部、ご紹介します。

©houbou_dinaso

昨日が初登校だった息子。



「学校どうだった？」と聞いたら、

「自由研究、あんまりみんなに読んでもらえなかった…」としょんぼり。

見せあいっこの時間は、大きな工作に人気が集中し、調べ学習は仲良しの数名にしか見てもらえなかったそう😅

でも、文字を書くのが苦手な彼がよく頑張っていたし、横で見ていても面白かったのでよかったら見てやってもらえますか😂



現在手塚治虫にはまっている彼の

自由研究テーマはこちら。

「魚は手術できるのか」

©houbou_dinaso

手塚治虫の「ブラックジャック」を読んで、魚は手術できるのかと疑問に思ったことが今回のテーマにつながったそう。まずは親子で図鑑を見ながらアジを解剖。こうして自分のやってみたいことに、大人に寄り添ってもらえるのはうれしいでしょうね。素敵です。



魚は手術ができるのか、書籍では答えが見つからなかったため専門家にアドバイスを求め、質問したり手紙を書いたりした息子さん。獣医さんや水族館の飼育員さんなど、それぞれの視点から話を聞くことができたようです。こんなに行動できることが素晴らしいですね。

©houbou_dinaso

話を聞く前後でこう思った、としっかりと自分の意見を示していて、こうした経験は必ず将来に活きるのではないでしょうか。「疑問は調べる・やってみる」大人になっても大切にしたいと、改めて考えさせられました。



この投稿には「きちんとわかりやすくまとめられていて感心してしまいました」「とても興味深い内容でした。面白くて全部読みました！」といったコメントが。研究熱心な息子さんの成長が楽しみになる、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）