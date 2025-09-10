歴代最大の革新 エンジンはBMWの3.0L直6

英国の伝統ブランド、モーガンはここ20年で目覚ましく変化した。21世紀が始まった頃、同社のロードスターは正確性に欠ける操縦性と、頼りないブレーキが足を引っ張っていた。2012年のプラス8でも、期待には届いていなかった。

【画像】歴代最大の革新 モーガン・スーパースポーツ 競合しそうなスポーツカーはコレ！ 全129枚

しかし、2020年に新しいアルミニウム製プラットフォームを開発。プラスフォーとプラスシックスは毎年のようにアップデートされ、着実に実力は磨かれてきた。



モーガン・スーパースポーツ（英国仕様）

そして歴代最大の革新といえるのが、スーパースポーツ。エンジンはBMW由来の3.0L直列6気筒ターボで、当初はプラスシックスのマイナーチェンジ版として作業が進められていたらしい。だが、完全な新モデルとして日の目を見ることになった。

アルミ製プラットフォームは、CXからCXVへ進化。前後のサブフレームを含めて、シャシー単体の重さは102kgしかない。各部の補強で、ねじり剛性は10％向上している。だが、木製フレームへアルミ製パネルが貼られるボディ構造に、変わりはない。

誰の目にもモーガン でも遥かにモダン

サスペンションも、取付部分の剛性が2倍に。前側は、ネジ調整でキャンバー角を変更可能。後ろ側はアンチロールバーが標準で、加速時の沈み込みを抑えるアンチスクワット設計を得ている。ナイトロン社製のコイルオーバーキットも、オプションで組める。

アルミホイールは、通常でも18インチの鍛造品で、重さは10.8kg。オプションの19インチ鍛造では、9.7kgへ減量できる。従来品より数kgほど軽い。タイヤは、ミシュラン・パイロットスポーツ5が指定される。



モーガン・スーパースポーツ（英国仕様）

スタイリングは、誰の目にもモーガンだが、遥かにモダン。前後のバンパーには、オーバーライダーを想起させるアルミのインサートが備わる。他方、低いフロントガラスが、3本のワイパーで拭き取られるのはこれまで通り。

ヘッドライトは滑らかにボディへ統合され、ボンネットにはルーバーがない。巨大なリアウインドウが一体のルーフはカーボン製で、優雅な後ろ姿を生んでいる。表面が平滑化され、空気抵抗は5％低減したという。それを示すCd値は0.44と、小さくないが。

悪くない実用性 運転席からの視界は期待通り

インテリアは、一見するとプラスシックスと大きく違わないようだが、既存のオーナーなら付き合いやすくなったことへ気付くはず。シート後方には、カバンを置ける余地がある。グローブボックスも使える大きさだ。

アクリル製サイドウインドウの脱着はレバー式になり、金具を引っ掛けていた従来より遥かに簡単になった。外したら、専用カバーに入れて荷室へしまえる。その荷室は、サイドウインドウを積むと満たされてしまうが、実用性は悪くない。



モーガン・スーパースポーツ（英国仕様）

運転席からの眺めには長いボンネットがかかり、期待通りのモーガン。後方の視界も驚くほど広い。内装の仕立ては上等で、高級感は同社の過去にないレベル。奥深い艶のレザーにウッド、テキスタイルが巧みにコーディネートされ、印象は素晴らしい。

長距離も快適なシート ACの効きはイマイチ

ステアリングホイールの位置が低く、座面はあと5cmほど低ければ理想的。シートは座り心地が好ましく、エアクッションで体型に合わせられる。多くの量産モデルより、長距離を快適に過ごせるはず。

ダッシュボードにはエアバッグが内蔵されているが、デザインはクラシカル。それでも、ステアリングホイールはプラスシックスから新しくなっている。メーターも新デザインで、モーガン独自のフォントで文字が描かれ、スッキリ見やすい。



モーガン・スーパースポーツ（英国仕様）

ドライバー正面には、小さなデジタルモニター。解像度は荒いものの、スピードや燃費など、有用な情報を表示してくれる。シフトレバーはBMW由来だ。

オーディオは、高級メーカーのゼンハイザー社製。ブルートゥースに対応し、風切り音が大きくなる80km/h以下までなら、しっかり楽しめる。サイドウインドウの開く部分はスライド式で、気密性は低く、エアコンの効きはあまり良くない。

走りの印象とスペックは、モーガン・スーパースポーツ（2）にて。