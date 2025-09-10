高槻かなこ、結婚相手はインド国籍の一般人 国際結婚公表もSNS上の憶測・誹謗中傷に注意喚起で事務所「深刻なプライバシー侵害も発生」
声優の高槻かなこが10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2024年12月に結婚発表していたが、結婚相手についてはインド国籍の一般人と結婚したことを報告した。以前より結婚相手についてSNS上では憶測が出ており、これを受け、所属事務所は一部報道およびSNS上の憶測・誹謗中傷について注意喚起した。
【動画】結婚相手の写真チラリ！真相を語る高槻かなこ
高槻の結婚相手については、ネット上で「インドの王族」という噂が出ており、今回の動画タイトルも「【真相を】インドの王族と結婚したって本当？【お話しします】」となっている。
自身のXでも「やっと国際結婚について公表できた」というように、動画冒頭から結婚ネタを切り出し、お相手はインドの王族なのか？と問われると「本当にありえない（笑）みんな、ネットの情報信じすぎだから」と否定。自らこの発端を明かし、「びっくりしたんだけど、私と思われる人のとある写真が流出しまして、インドの結婚式の写真が流出したんです」と説明した。
「みなさんがですね『インドで結婚したの？』と。その写真で出て、私は無言を貫いていたわけですよ。そしたら本当にもう、ないことがたくさん出てきて、ネットではXのトレンドに『インド人と結婚』が入っていて、普通に一般の方ですよ。王族ではないです」と伝えた。
インド人と結婚したかについては、「国籍がインドの方で、インド出身のインドの方です。ただ、日本にはもう、12年くらい住んでいるので、日本語もペラペラの方でございます」とし、「王族ではなく、大学から日本の留学制度で来てて、日本で就職もして普通に日系企業で働いているサラリーマンです」と打ち明けた。
なお、噂の発端になったネット上に出た写真については「間違いなく私です。私の結婚式です」と認めつつ、「（結婚相手は一般の方だから）触れないでほしいなって」と呼びかけた。
動画公開後、所属事務所は書面にて「【一部報道およびSNS上の憶測・誹謗中傷に関するご報告】」とし、「本日、本人のYouTubeチャンネルにて発表させていただきました通り、高槻かなこはインド国籍の一般の方と結婚いたしました。私的なご報告にもかかわらず、多くの皆様から温かいお言葉をいただき、心より感謝申し上げます」と報告。
続けて「しかしながら、配偶者の方に関して、インターネット上では一部の心ない書き込みや、事実無根の憶測、人種的偏見を含む誹謗中傷が多数確認されております。また、相手の方の写真が無断で拡散されるなど、深刻なプライパシー侵害も発生しております。お相手は一般の方であり、芸能活動には一切関わっておりません」と説明した。
また、「その尊厳や人権を著しく侵害する投稿や行為に対して、当社は断じて容認いたしません。今後、当社としましては、タレントおよびご家族の心身の安全と名誉を守るため、悪質な投稿や画像の無断使用等については、状況に応じて専門家の意見も踏まえながら、適切な対応を検討してまいります。ファンの皆様、関係者の皆様におかれましては、引き続き温かく見守っていただけますよう、お願い申し上げます」と伝えた。
高槻は、アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』の声優たちで結成されたユニットAqoursのメンバーで、2018年には『第69回NHK紅白歌合戦』にも出ており、ゲーム『キングスレイド』ライアス役、『天華百剣 -斬-』大三原役などを務めている。
