4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんの通夜が9日、東京都文京区の無量山傳通院で営まれた。鳩山由紀夫元首相（78）や、昭和歌謡「御三家」の盟友・舟木一夫（80）など著名人が参列する中、とある“ニセモノ”の登場で会場が混乱する場面があった。

続々と大物が出席したが、関係性の読めない「EXILE」ATSUSHIに似た男性が登場し、現場は騒然。囲み取材に応じたその人物は「本人ではないです」といい、ものまね芸人・RYOだと告白。「ものまね芸人なんで、このスタイルで来てる」と説明し「橋さんとお会いしたことはあるんですけど、お付き合いはない。親交はないです」などと語った。

その後、自身のXでRYOは「報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい 大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、葬儀に向かう自身の姿をアップ。その中には、ポケットに片手を入れて寺院に向かう様子も公開されていた。

ユーザーからは「失礼にも程があるだろ」「橋幸夫さん、ご遺族、関係者、そしてATSUSHIさんに失礼極まりないですね。ましてやご葬儀で…不謹慎すぎます」「誰に向けた、何目的のパフォーマンスなん？しょうもない」「あんた、今どんな気持ち？これから先の仕事に響くと思うよ」といったコメントが寄せられていた。