栗好き必見！五十鈴茶屋の新作クリーム大福が阪急うめだ本店で味わえる♡

秋の味覚“栗”を贅沢に楽しめる新作スイーツが登場！五十鈴茶屋の「クリーム大福 栗」は、もちもち大福生地に栗丸ごと1粒と栗あん、栗クリームを包み込んだ逸品。阪急うめだ本店POP UPで初お目見え・先行販売中です♪期間限定で栗コルネや季の羊羹 栗、栗きんとんなども勢揃い。秋の訪れを感じながら贅沢な栗スイーツを堪能できます♡

クリーム大福 栗の魅力

もちもちの大福生地で栗丸ごと1粒と栗あん、栗クリームを包み込んだ新作「クリーム大福 栗」。

和菓子でありながら洋菓子のようなコクと贅沢さがあり、栗のやさしい甘さとクリームのなめらかさが調和します。阪急うめだ本店POP UPで初お目見え、先行販売中です。1個の価格は税込432円です。

栗スイーツラインナップ

栗コルネ

栗コルネは、香ばしいパイ生地にマロンクリーム（全国催事でも人気）。

季（とき）の羊羹 栗

季（とき）の羊羹 栗は、上層に栗の甘露煮、下層にこし餡が入っています。

栗きんとん

栗きんとんは、ほくほくの栗を生かした素朴な甘さです。

栗和（なご）み

栗和（なご）みは小ぶりでかわいらしい栗おはぎになっています。

会期中は五十鈴茶屋自慢の栗スイーツが勢揃い！どれも秋限定で、贈り物やお茶請けにぴったりです♪

秋限定♡五十鈴茶屋の栗スイーツを楽しもう



阪急うめだ本店POP UPでは、数量限定・期間限定で秋の栗スイーツを楽しむことができます。

新作「クリーム大福 栗」をはじめ、栗コルネや季の羊羹 栗、栗きんとん、栗和（なご）みなど五十鈴茶屋ならではの上品な味わいを堪能できます♡

秋の訪れを感じながら、贅沢な栗スイーツで心も満たされる時間をぜひお楽しみください♪