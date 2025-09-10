アイドルグループ「柑橘クーベルチュール」のメンバーで、ミスSPA!グランプリ2024に輝いた堀りまさんのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集「進化する“ばぶ尻”」』（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】お尻がチャームポイントの堀りまさん

堀さんが持ち前の”ばぶ尻ボディ”で表現するグラビアは、恋人と過ごすレジャーランドでのひととき。昼下がり、戯れる彼女のビキニ姿。進化する”ばぶ尻”が描くエンジェルカーブは、見るものに幸せを運んでくれるはず！



今回届いたカットでは、レジャーランドにあるバスケットコートに、水玉模様のビキニで颯爽と登場。持ちシュートを狙う姿がまぶしすぎます。さらに屋内ではビリヤードを楽しもうとすると、バニーガール風の衣装を披露。豊かな太ももとまん丸のお尻を露わにしながら長い脚もアピール。彼女の武器である“ばぶ尻”をこれでもかと見せつけてくれます。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：U-YA ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：MELON）



【堀りまさんプロフィール】

2003年、東京都生まれ。マシュマロラボ創設時に開催されたオーディションで、応募者4000人以上の中から合格。後に、2ユニット制のアイドルグループ「柑橘クーベルチュール」のメンバーとしてデビュー。メンバーカラーは赤。愛称は「ばぶ尻天使」。デジタル写真集「歌って踊るばぶ尻天使」発売中。公式X：@horirima_ml