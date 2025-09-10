【モヤッ！SNSの離婚報告】大事なことを投稿で周知？感じてしまった距離感＜第7話＞#4コマ母道場
皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？ 直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。
第7話 距離感にガッカリ
【編集部コメント】
親しいと思っていたママ友の離婚話を、SNSを通じて知ったユキノさん。ミサさんとの関係はその程度のものだったのかと、寂しさを感じる気持ちもわからなくはありません。けれどまだ離婚の傷が癒えていなくて直接言うことはできなかったとか、ミサさんにもなにか事情があるのかも……？ 真相は定かではありませんが、とりあえず今はそっとしておいてあげるのが一番ではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
