儚さや透明感のあるモノクロ写真

1992年に26歳の若さで急逝した歌手の尾崎豊さんの長男で、シンガー・ソングライターの尾崎裕哉(36)の投稿が話題になっている。

「始まりの街で踏み出した一歩から、9年。人前に立つことの喜びも悔しさも、歌と共に重ねてきた日々が、今の僕を作ってくれました」とインスタグラムに書き込み、儚さのあるモノクロ写真を披露。

「何よりも、そばで応援してくれた皆さんの存在が支えです。この先も変わらず歌い続けていきます。心からありがとう」と感謝の気持ちを綴っている。

SNS上では「毎回の成長ぶりにアッと驚かされることが楽しみです」「横顔、のびやかな歌声、そして裕哉くんにしかない透明感 すべてがファンの宝です」「これからも、ずっとずっと、歌い続けて欲しい。応援してます！」「お父さんとは違う雰囲気でこれはこれでいい」「横顔が父にそっくり」「色々な想いが溢れるけれど、10年目の尾崎裕哉の歌声も、作品も楽しみに待っていますね」「まさに第二の青春」などのコメントが寄せられた。