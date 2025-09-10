ドン・キホーテ、Switch2「ポケモンZA」セットの抽選販売を実施！ 「majica」アプリにて受付スタート
【ドン・キホーテ：「Switch2 ポケモンZAセット」抽選販売】 応募受付期間：9月10日～9月16日23時59分
ドン・キホーテは、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選受付を本日9月10日より実施している。期間は9月16日23時59分まで。
本抽選販売は、スマートフォンアプリ「majica」の会員を対象に実施。日本国内在住のmajicaアプリ会員で、購入時に本人確認が可能な身分証を提示できることが条件となっている。
抽選結果は10月14日に発表予定で、当選者のみにアプリ内の「サンキューメール」にて告知。また、LINE ID連携済みの会員はLINEでも当選通知が配信される。購入期間は10月16日より10月22日までとなっている。
