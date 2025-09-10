北海道のグルメを一堂に集めた物産展が、新潟伊勢丹で始まりました。



10日から始まった『秋の大北海道展』。会場には、ウニやいくら・カニなど海の幸をたっぷりと詰め込んだ海鮮弁当や、北海道ならではのスイーツが並びます。



■買い物客

「アイス食べに来たの。おいしかった。」

「夕ご飯においしいものがあればと思って探しています。」



こちらは、本マグロやエビなどを贅沢に乗せた新潟伊勢丹限定の海鮮弁当。1日30点の販売です。初出店・小樽市のプリン専門店では、カットされたプリンを乗せたシェイクが楽しめます。

注目は、札幌市で人気の醤油ラーメンです。



■髙橋泉アナウンサー

「鶏のだしが効いていて旨味が広がります。あっさりしたスープが麺とよく絡んでいておいしいです。」



『秋の大北海道展』は第1弾が16日まで、第2弾が17日～23日まで開催されます。