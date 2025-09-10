水川あさみ、キャミ姿の海辺ショット「笑顔最高」「はしゃいでますな」「どんな格好でもカッコ良い」
俳優の水川あさみ（42）が10日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿で海を満喫する様子を披露した。
【写真】「笑顔最高」キャミ姿の海辺ショットを披露した水川あさみ
「Ocean vibes = energy boost」とつづり、2枚の写真をアップ。黒のキャミソールに白いパンツ、帽子を合わせたコーディネートで、片足を上げてはしゃぐ水川の姿が収められている。
この投稿にファンからは「笑顔最高です」「はしゃいでますな」「夏満喫ですね！」「世界一海が似合う」「どんな格好でもカッコ良い」「楽しさを全身で表す姿がいつも本当に可愛いです！」など、さまざまな声が寄せられている。
