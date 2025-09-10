タレントでモデルの平嶋夏海さんが自身のインスタグラムを更新。

夏の思い出として、モーターサイクルのイベントに参加した際のオフショットを投稿しました。



【写真を見る】【 平嶋夏海 】 バイクと笑顔 「沢山写真撮ってもらいました」 長野・白馬村 モータサイクルイベントで 夏の思い出



平嶋さんが「夏の思い出」として投稿したのは、長野県白馬村で9月6日から7日の2日間にわたって開催されたモーターサイクルのイベント「BMW MOTORRAD DAYS JAPAN 2025」。





イベントは自然豊かな白馬村で行われ、平嶋さんは、青空と広大な山の緑をバックに、会場内のBMWのロゴの前でポーズを決めています。





平嶋さんはＢＭＷのバイクにまたがり、ピースサインを送る画像なども投稿していて、オートバイ愛好家の集うイベントの雰囲気が伝わってきます。





平嶋さんは他にも、「会場内で食べたグルメ」の数々も投稿。





大きな豚肉を焼いている動画に平嶋さんは、「豚の丸焼きは1時間並ばないと食べれなかったんだけど、ファンの方に一切れ恵んでもらいました 脂が甘くて美味しかった〜」と綴っています。





そして平嶋さんは、夜のステージをバックにお酒を手に微笑む画像や、光るメガネをかけた画像を投稿。「スタッフさんが持ってきてたネオンメガネがいい感じ」とコメントし、夜もイベントを楽しんだ様子が伝わってきます。







これらの投稿にファンからは「昔ビーエム乗ってた、いいバイクだったな。お店ももう無くなってしまったけど親切なバイク屋さんだった」・「素敵です。」・「写真いっぱいありがとう 天気も良くてよかったですね〜」・「なっちゃんライダーが可愛すぎる！」などの反響が寄せられています。



【 平嶋夏海さん プロフィール（所属事務所HPから引用） 】

生年月日：1992年5月28日

出身地：東京都

身長：154cm

特技：水泳・バスケットボール

趣味：ツーリング（VRX400・VTR250）・読書（特に漫画は2000冊所有）









2005年 AKB48第一期生オーディション合格後にチームBに異動

2009年 渡り廊下走り隊結成 AKB48選抜総選挙にて第1回から3年連続26位

2012年 2月5日 AKB48卒業

2013年 AKB48選抜総選挙において62位を獲得

2019年 オートバイ用品店NAPSイメージキャラクターに就任

2019年 ブシロードメディアミックスコンテンツ「D4DJ」瀬戸リカ役に決定

2020年 川口オートレースイメージガールに就任





【担当：芸能情報ステーション】