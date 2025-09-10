ミュージカル女優の斎藤瑠希（２２）が大豪邸を訪れ、圧巻の生歌を披露した。

「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１０日にアップしたＴｉｋＴｏｋ動画によると、斎藤は西村氏の３０億円豪邸を訪問。

斎藤はイギリス発のミュージカル「ＳＩＸ」の日本キャスト版でキャサリン・パー役を務めている。同ミュージカルをすでに６回も観劇し、「俺の斎藤瑠希推しハンパないんで、歌唱力・表現力ね」と大絶賛する西村氏の招待によって、訪問が実現したという。

西村氏の「皆さん、何か歌ってもらいましょうかね」という呼びかけに、斎藤は「いいですか、逆に？ 歌わせていただいて。こんな背景で。もう素晴らしいプールと夜景をバックで」と返答し、プールサイドに腰かけアカペラで久保田早紀の「異邦人」を熱唱した。

「天才だね！ 僕が一番ぜいたく」と大興奮の西村氏に対し、斎藤は「ありがとうございます。イェーイ」と笑顔で応えた。

ミュージカル「ＳＩＸ」の日本キャスト版は１１月にロンドンで公演を控えており、斎藤も出演する。