今年は戦後80年の節目の年です。太平洋戦争ではいまは世界自然遺産となった、屋久島もたびたび空襲に見舞われました。島への空襲を経験した91歳の証言です。

映像はアメリカ軍機が撮影した現在の神山小学校への空襲です。こちらは八幡小学校。校庭の奥にある校舎に機銃掃射する様子がわかります。

（屋久島への空襲体験 川崎茂文さん）「防空壕の跡地はここ」

屋久島町安房に住む川崎茂文さん（91）。80年前、11歳の時に空襲を経験しました。

（川崎茂文さん）「ここから安房の町の中を空襲されて火が付くまで、この中に閉じ込められていた」

こちらの映像は川崎さんが暮らしていた屋久島町安房への空襲です。橋に向かってロケット弾が発射されています。

アメリカ軍機は集落の民家を攻撃。その後、川の河口にある木材を集める貯木場に向かって機銃掃射しています。屋久島への空襲は終戦の年の3月以降記録に残るだけでも30回あり、23人が亡くなりました。

（川崎茂文さん）「あとは燃えた、もう全部」

80年前、親子で空襲を経験…

屋久島町・安房の農家に4人兄弟の長男として生まれた川崎さん。弟たちの世話をしながら畑を手伝いました。

5歳の弟と一緒に父親のウメの収穫作業を手伝っているとき空襲が始まりました。

（川崎茂文さん）「親父はウメの木に登っていた、空襲がはじまったから『早く防空壕に入れさせてもらえ』と」

突然の空襲で、父親は梅の木から下りることができなかったため、川崎さんは弟の手を引いて近くの防空壕へ走りました。

（川崎茂文さん）「（親父は）子どもが助かればいいと思っていた。機銃掃射でバチバチバチバチと、機関銃を鳴らす音がした、親父は怖い目にあっている」

80年前、親子で空襲を経験した場所は、梅の木はなくなり住宅が建っています。

（川崎茂文さん）「ここが防空壕の入口」「早く外の空気を吸いたいなと思っていた」

高台から目にしたのが…空襲で焼けていくふるさと

幸い無事だった父親と高台から目にしたのが空襲で焼けていくふるさとです。

80年経った今も、忘れられません。

（川崎茂文さん）

「消火はできない、無理」

「自分の家の燃える順番もわかる。直に見ていた」

祖父母など8人で暮らしていた自宅は全焼。家族は集落の山手に小屋を建てて暮らし終戦を迎えました。

戦後の苦しい生活でしたが、農家だったこともあり、空腹はしのげたといいます。

（川崎茂文さん）

「腹が減ったらイモは炊いて食べたらよかった。（自給していなかったら）大変だった」

戦後は屋久島で実家の農業の手伝いやトラックの運転手として働いた川崎さん。

昭和30年代の高度経済成長期を迎えると30歳の時クレーンの運転手として三重県へ。妻の和子さんと出会い結婚しました。

平成17年に和子さんと島に戻り、82歳までクレーンを操縦しました。

Q.茂文さんはどのような人？

（妻・和子さん）「認知症になってから少し短気になったけれど、それまでは仏さんみたいな人」

「ばかげている。戦争なんて」80年を経ても記憶が平和を訴える

現在、週に2回高齢者施設に通所していますが、80年前の戦争の記憶は忘れることはないといいます。

（川崎茂文さん）

「ばかげている。戦争なんて」「やっぱり話し合い。その国の人の立場になったら、やっぱり戦争はいけないこと」

大きな軍事拠点のなかった屋久島にも戦争の影は届きました。80年を経てもその記憶が平和を訴えています。

・