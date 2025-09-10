Aile The Shota、eill、idom、dawgssと共演のデジタルシングル配信開始
Aile The Shotaが、｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣を9月10日（水）に配信リリースした。
本楽曲は、今年5月にZepp Shinjukuで開催された、Aile The Shotaがオーガナイズを務める音楽イベント｢Place of Mellow organized by Aile The Shota｣でeill、idom、dawgssとの共演が実現し、本イベントでサプライズで披露された楽曲を音源化。兼ねてよりAile The Shotaと親交があったeill、idom、dawgssと共にこのストレス社会の中、誰しもが忘れてしまいがちな思いやりや愛について今一度見つめ直させてくれるハートフルかつピースな楽曲となっている。
■Aile The Shotaコメント
この時代に世界に愛を歌う。愛するdawgssと共に大切に歌い繋いできた「愛のプラネット」に大切な友達であるeillとidomが更に愛を添えてくれました。2人の優しさがあなたにも、そして少しでも広く、どこまでも届きますように。
■eillコメント
今回、「Place of Mellow organized by Aile The Shota」のご縁から「愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss」に参加させていただけて本当に嬉しいです！
いつもは聴いてくださる誰かに向けて、歌詞を書くことが多いですが、今回はいつも頑張り屋な、戦友のために歌詞を書き歌いました！
愛あふれるアイルザならではの作品！おたのしみください！
■idomコメント
同い年で以前から親交のあった奏ちゃんとしょーちゃんから繋がったご縁で実現したコラボです。
きっかけは昨年末、奏ちゃんから「結婚式でidomにもバース蹴ってほしい」と連絡をもらい、年明けに3人で歌ったことでした。
その後しょーちゃんが「またやりたい、今度はeillちゃんも入れて4人で」と声をかけてくれて、今回の「愛のプラネット」4人ver.が生まれました。
僕自身とても好きな曲なので、こうして皆さんに届けられることが本当に嬉しいです。ぜひ楽しんでください。
■dawgssコメント
Aile The Shotaとdawgssが愛をテーマに歌った「愛のプラネット」のRemixが遂にリリースされました。
この曲が出来たときからidomとeillにRemixで歌って欲しいと言ってたしょーちゃん、ほんとに実現してくれる男。
こうして同世代の尊敬する2人が愛のバトンを繋いでくれて本当に嬉しいです。
当初の予定では僕のパートはカットしようと話してたのですが、「そーちゃんの声無しじゃ愛のプラネット完成しなくて」と言ってラストにぶち込んでくれました。まじで愛。
また4人で音楽しようね！
＜リリース情報＞
Aile The Shota
｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣
配信中
https://orcd.co/ats_planetofloveremix
HP：https://ailetheshota.tokyo/
