欧州株 高値圏で揉み合い、このあと米ＰＰＩの発表
東京時間18:34現在
英ＦＴＳＥ100 9247.17（+4.64 +0.05%）
独ＤＡＸ 23687.80（-30.65 -0.13%）
仏ＣＡＣ40 7757.15（+7.76 +0.10%）
スイスＳＭＩ 12266.84（-14.25 -0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:34現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45653.00（-104.00 -0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6530.75（+9.00 +0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23887.00（+13.00 +0.05%）
