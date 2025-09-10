欧州株　高値圏で揉み合い、このあと米ＰＰＩの発表
東京時間18:34現在
英ＦＴＳＥ100　 9247.17（+4.64　+0.05%）
独ＤＡＸ　　23687.80（-30.65　-0.13%）
仏ＣＡＣ40　 7757.15（+7.76　+0.10%）
スイスＳＭＩ　 12266.84（-14.25　-0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:34現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45653.00（-104.00　-0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6530.75（+9.00　+0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23887.00（+13.00　+0.05%）