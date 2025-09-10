FRUITS ZIPPER・月足天音、活動再開へ 休養期間中「ご心配とご迷惑をおかけしました」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーで休養していた月足天音が、13日の『TOMAKAMAI MIRAI FEST 2025』より活動を再開する。10日にグループ公式サイトで発表された。
【全身ショット】美脚スラリ！キュートなミニスカ衣装で登場した月足天音
サイトでは「お休みさせていただきました月足音は、9月13日（土）出演の『TOMAKAMAI MIRAI FEST 2025』より活動を再開いたします」と報告し「休養期間中、ファンの皆様ならびに関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
続けて「どうぞとも月足天音そしてFRUITS ZIPPERへの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけ「なお、撮影・収録等のスケジュールの都合により、今後発表される一部の作品には不参加の場合がございます。あらかじめご了承ください」と記した。
月足をめぐっては、6月から体調不良が続き、7月18日の『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』（テレビ朝日系）、19日の『音楽の日 2025』（TBS系）、同日の野外音ファクフェス『JOIN ALIVE 2025』、20日開催の『ASOBIEXPO 2025』、21日開催の『KAWAII LAB. SESSION vol.15 in 幕張 SUMMER』への出演見合わせが伝えられた。同月28日には、一定期間休養すると発表された。
【全身ショット】美脚スラリ！キュートなミニスカ衣装で登場した月足天音
サイトでは「お休みさせていただきました月足音は、9月13日（土）出演の『TOMAKAMAI MIRAI FEST 2025』より活動を再開いたします」と報告し「休養期間中、ファンの皆様ならびに関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
月足をめぐっては、6月から体調不良が続き、7月18日の『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』（テレビ朝日系）、19日の『音楽の日 2025』（TBS系）、同日の野外音ファクフェス『JOIN ALIVE 2025』、20日開催の『ASOBIEXPO 2025』、21日開催の『KAWAII LAB. SESSION vol.15 in 幕張 SUMMER』への出演見合わせが伝えられた。同月28日には、一定期間休養すると発表された。