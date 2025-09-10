日向坂46、グループ初となる「TOURキービジュアル」が公開 ”スーパーハッピーオーラ”がテーマ
アイドルグループ・日向坂46のARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」開催に際して、同グループとしては初めてとなる「TOURキービジュアル」が公開された。
【画像】「お願いバッハ！」ジャケ写5種一覧
日向坂46は、20・21日のセキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに、全国6都市13公演をまわる、ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の開催を予定している。
そのTOUR開催を盛り上げるべく、今回新たなクリエイティブとして、『TOURキービジュアル』が作成された。この『TOURキービジュアル』は、“Super Happy Aura”（スーパーハッピーオーラ）をテーマに、日向坂46メンバーからあふれ出るハッピーオーラを可視化した“満面の笑み”が特徴的なビジュアルとなっている。
また、キャッチコピーの「ヤなことぜんぶ、笑いとばせ」は、『LIVEを通じて、マイナスを吹っ飛ばして、プラスを超えて、ハッピーに変える。日向坂46がおもいっきり笑えば、その笑顔は伝染し、広がっていくはず。ぜんぶ忘れるぐらいに笑いとばして、少しでもハッピーな気持ちを持ち帰ってもらえたら。』という、日向坂46チーム一同からファンへの想いが込められている。
さらに、こちらの『TOURキービジュアル』を使用した巨大フォトスポットが、全国の各LIVE会場に設置され、TOURのラストを飾る11月19日〜21日の国立代々木競技場第一体育館では、フォトスポットに他会場とは異なる仕掛けがあることが予告された。
