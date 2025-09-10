人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が10日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの月足天音（25）が活動を再開すると発表した。

月足は、今年6月から体調不良のためイベント出演を見合わせており、TBS「音楽の日 2025」やフジテレビ「2025 FNS歌謡祭 夏」などの大型音楽番組も相次いで欠席。7月28日に「一定期間の休養が必要との判断に至りました」と伝えられていた。

この日グループのSNSでは、「いつもFRUITS ZIPPERを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出し、「休養しておりました月足天音は、9月13日（土）出演の『TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025』より活動を再開いたします」と報告。

「休養期間中、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した上で「今後とも月足天音ならびにFRUITS ZIPPERへの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。