川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、妻の川粼花音さんとお出かけの際の服装についてのエピソードを公開しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 「その内に顔も似て来るのかな？」結婚1年の妻と服装が被りまくる偶然 玄関で「あれ？また被ってない？」





川粼さんは、「何故か妻と服装が被る」というタイトルで、「俺達、出かける時に服装の系統が偶然被るんだよ」と偶然同じような服装になってしまうことを明かしました。





川粼さんによると、「この日はサングラスにブラックandホワイトコーデ」と写真を紹介。







さらに、「この日は白Tシャツ」「この日はブラックにメガネ 白いサンダル」「白Tシャツにジーンズ」とさまざまな場面での偶然の「お揃いコーデ」を紹介しました。







お出かけ前はそれぞれが忙しく服を選び、各自でアイロンをかけて着替えて出かけるとのこと。しかし玄関で顔を合わせると「あれ？また被ってない？」という状況が発生するようです。







このような偶然に対して、夫婦の間では「私が先だよ」「マネしたでしょう？」「いやいや見てないし」「俺着替える前から着る服決めてたし」などと冗談交じりにやり取りがあるそうです。







一連の投稿の最後には「結婚して一年でこんなに似て来るなら、その内に顔も似て来るのかな？」とユーモアを交えた感想も添えられています。







ブログの投稿には「#夫婦円満」「#夫婦コーデ」「#結婚一周年」などのハッシュタグも付けられており、仲睦まじい夫婦の日常が垣間見える内容となっています。



【担当：芸能情報ステーション】