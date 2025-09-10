Appleは日本時間9月10日に開催されたスペシャルイベント『Awe dropping.』で、新製品である『iPhone 17』『iPhone 17 Pro』『iPhone Air』『AirPods Pro 3』『Apple Watch』の新モデルを発表した。予約はすでに開始しており、各製品は9月19日に発売する。本記事では、各製品の概要を紹介する。

【画像】各製品のカラバリまとめ

■iPhone17／iPhone 17 Pro

『iPhone17』はディスプレイに6.3インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載した。カメラには、光学2倍望遠で撮影できる48MP Fusionメインカメラと48MP Fusion超広角カメラを搭載している。

容量と価格は、256GB（129,800円）と512GB（164,800円）の2種類が用意されている。カラーは、ラベンダー、セージ、ミストブルー、ホワイト、ブラックの全5色だ。

『iPhone 17 Pro』は、ディスプレイサイズが6.5インチで、A19 Proチップを搭載する。ボディは熱間鍛造アルミニウム「Unibody」を採用し、バックカメラはすべて48MPに統一された。

容量と価格は、256GB（179,800円）、512GB（214,800円）、1TB（249,800円）の3種類がある。カラーはシルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの3種類が用意された。

■iPhone Air

『iPhone Air』は、iPhone最薄の5.6mm、重さ165gの薄いデザインが特徴だ。ディスプレイサイズは6.5インチで、A19 Proチップを搭載している。

容量と価格は、256GB（159,800円）、512GB（194,800円）、1TB（229,800円）の3種類が用意されている。カラーは、スカイブルー、ライトゴールド、クラウドホワイト、スペースブラックの全4種類だ。

■AirPods Pro 3

『AirPods Pro 3』は、さらに強化されたアクティブノイズキャンセリングを搭載し、ワークアウト時に計測できる心拍度センサーが新たに追加された。バッテリー持続時間は最大8時間まで伸び、改善された。価格は39,800円である。

■Apple Watchシリーズ

『Apple Watch』シリーズからは、今回新たに『Apple Watch Series 11』、『Apple Watch SE 3』『Apple Watch Ultra 3』の3製品が発売される。

『Apple Watch Series 11』では、バッテリーは24時間持続するようになった。

ケースはアルミニウムとチタニウムの2種類で、それぞれ異なるカラーが用意されている。アルミニウムでは、スペースグレイ、シルバー、ローズゴールド、ジェットブラックの4種類。チタニウムでは、ナチュラル、ゴールド、スレートの3種類に用意されている。

価格は64,800円からだ。

『Apple Watch SE 3』は、『Apple Watch Series 11』と同じS10チップを搭載し、常時表示ディスプレイも搭載している。カラーはミッドナイトとスターライトの2種類で、価格は37,800円からとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）