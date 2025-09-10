RPGゲーム経験者が「あるある」と頷く!?ちょっとメタい勇者パーティの“もうひとつの戦い”が繰り広げられる！【作者に聞く】
魔物と戦う勇者パーティー。けれど強大なモンスターだけでなく、もうひとつの“戦い”が繰り広げられていた!?
津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「RPGあるある 盗賊の性」は、手負いの魔物にとどめを“刺せない”勇者一行を描いた4コマだ。「もってくれ…ッ!!村…ッ!!」と、傷ついた魔物に蹂躙(じゅうりん)される村を歯噛みしながら見つめる勇者。村人がとどめを刺すよう求める中勇者が待っていたのは、パーティーメンバーの盗賊がモンスターからアイテムを盗むチャンスだった――。戦闘中のモンスターからアイテムを盗め、しかもそこでしか手に入らないようなレアアイテムがあるならなおさら粘ったりと、まさにRPGであるあるなシチュエーションを物語に反映させた作品だ。
■「読んでくれる方にもワクワクしながら読んでもらえたら」その想いを込めて
数多くの4コマ漫画を世に輩出し、読者から共感の声を集めた作者の津夏なつなさん。それら反響のなかでもとくに印象的だったことについて訊ねると「共感の声が多かったのが純粋にうれしかったのですが、いつの間にかリプライ欄がいろんなゲームの『あるある』を言い合う場になっていたのがおもしろかったです。今後も私の4コマでこういう場が作れたら最高だなって思います」と自らの作品が生んだ読者同士のコミュニケーションへの感動とともに、制作にかける思いも語ってくれた。
津夏さん自身RPGが大好きなのだそうで、現在もさまざまなゲームをプレイしているという。「実際にゲームをプレイしながら感じた矛盾や、シーンの裏で起きている描かれることのない事柄などを勝手に想像したりして、4コマのネタにすることがあります」と息抜きしながらネタ集めもでき、一石二鳥だと話す津夏さん。「RPGのような世界観や設定の漫画は描くのはとてもワクワクします。私も楽しみながら描いていますし、読んでくれる方にもワクワクしながら読んでもらえたらいいなと思っています」と読者へ向けてコメントも残してくれた。
どんなに緊迫した状況の戦闘シーンでも、モンスターがレアアイテムを持っているならば盗まずにはいられない！多くの人がRPGをプレイするなかで経験したであろう状況をネタにした少しメタい？本作「RPGあるある 盗賊の性」。ゲーム経験者なら思わず「あるある」と頷ける本作をぜひ、読んでみてほしい！
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)