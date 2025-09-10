今月１４日に開催される日本一の芋煮会フェスティバルに向け、けさ早く、フェスティバルで芋煮を作る直径６．５メートルの大鍋「三代目鍋太郎」が会場の馬見ヶ崎河川敷に移動されました。

【写真を見る】直径6.5メートルの大鍋が早朝に移動！ 10トンクレーンで豪快に！"日本一の芋煮会フェスティバルの名物 "三代目鍋太郎" がけさ河川敷に！（山形市）

日本一の芋煮会フェスティバルに欠かせない、三代目鍋太郎。

２０１８年にデビューした直径６．５メートルのこの大鍋で、今年は３万食の芋煮が作られます。

今度の１４日のフェスティバル開催に向け、けさは５時半から三代目鍋太郎の移動作業が行われました。

移動する距離はおよそ１００メートルですが鍋の重さは４トンとあって、周辺の道路を封鎖して１０トンクレーン車を使いながら慎重に移動していきます。

早朝の作業にもかかわらず、地域の人や関係者など５０人以上がこの作業を見守りました。

作業を見にきた人「この時期になると暑くても秋が来たんだなと感じる。要領よく短時間で作業するのを見てました。年々腕も上がっていると思います。へっへっへ」

■およそ１時間...ついに！

移動を始めてから、およそ１時間。三代目鍋太郎が会場のカマドの土台に設置されると、関係者からは大きな拍手があがりました。

作業を見にきた人「芋煮鍋を運ぶのを見に来ました。でかいクレーンで運ぶのがすごかった」

作業を見にきた人「芋煮を食べるのが楽しみです」

日本一の芋煮会フェスティバル実行委員会 五十嵐政治 実行委員長「日本一の芋煮会フェスティバルの主役である三代目鍋太郎が会場にやってきたということで、山形のおいしい味覚を迫力ある配膳風景とともに楽しんでもらえるように、しっかりイベントの準備をしたい」

山形の秋の風物詩、日本一の芋煮会フェスティバルは、今月１４日に山形市の馬見ヶ崎河川敷で開かれます。