全席、最前列。Mrs. GREEN APPLEライブフィルムのキービジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月28日から全国公開されるMrs. GREEN APPLEのライブフィルムライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』のキービジュアルが公開された。

■ミセス史上最大規模のスケールのライブを映画化

本作は、7月26・27日に神奈川・山下ふ頭 特設会場開催されたミセス史上最大規模のスケールのライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を映画化。同公演は2日間で約10万人の観客を動員した他、WOWOWで生中継、計15の配信プラットフォームで生配信、全国325館でライブ・ビューイング、みるハコでカラオケ・ビューイングも実施された。

ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD(フィヨルド)～ ON SCREEN』では、そんなミセスの “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスをIMAX(R)上映で再び体感することができる。

多幸感にあふれる光の演出とともに描かれる、彼らによるステージパフォーマンスの様子が印象的な本ビジュアルは、「全席、最前列。」というキャッチコピーが示すどおり、かけがえのない時間を追体験できる、臨場感のあるデザインに。

2日間限りだったライブが、最高水準の画質と音質で再構築され、想像を超える没入体験へと生まれ変わる本作。劇場というリアルな空間はすぐさまライブステージへと変貌し、熱気と興奮に包まれる。また、改めてこの公演を振り返ることができる、オフィシャルライブレポートもあわせて公開となった。

そして、ライブフィルム公開日の11月28日には次々とあらたな記録を打ち立て、前人未到のトップランナーとなったミセスの「今」と「その先」に迫るドキュメンタリー映画（タイトルは後日発表）も同時公開される。

“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX(R)上映”は日本人アーティストとしては史上初の快挙。日本の音楽界を照らし続ける彼らがデビュー10周年を迎え、トップランナーとして進化を遂げる様子を、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から楽しむことができる。

■映画情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

2025年11月28日（金）全国公開

(c)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

『ドキュメンタリー（タイトル後日発表）』

2025年11月28日（金）全国公開

(C)2025 MGA Film Partners

■関連リンク

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』ライブレポート

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/fjord/report/

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』作品サイト

https://mga10years-film.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/