「何回見ても鳥肌立つ」鹿島公式が公開した“覚えておくべき３戦”にファン歓喜！「純粋にかっこいい」
鹿島アントラーズがクラブの公式YouTubeチャンネルで公開した動画が「何回見ても鳥肌が立つ」「純粋にかっこいい」と反響を呼んでいる。
鹿島は、今季から「よくわかる」シリーズとしてショート動画を作成。その第５弾で、９月６日に「覚えておくべき３戦」がアップロードされた。
ピックアップされたのは、７月20日の24節・柏戦（３−２）、４月20日の11節・岡山戦（２−１）、５月11日の16節・川崎戦（２−１）の３試合だ。
各試合で、手に汗握るゴールシーンが盛りだくさん。柏戦では、レオ・セアラがセンターサークル付近から決めたロングシュートや、植田直通の豪快なヘディングシュート、そしてアディショナルタイムの松村優太の決勝点。岡山戦では、チャヴリッチとターレス・ブレーネルの初ゴール、川崎戦では舩橋佑の切り返しからのゴラッソに、田川亨介の逆転弾が取り上げられている。
さらに、試合以外の“裏話”も。今季から柏に移籍した垣田裕暉と鈴木優磨が韓国旅行に行ったエピソードなどが収録されている。
この動画のコメント欄やクラブのSNSには、以下のような声が寄せられた。
「映像で何回見ても鳥肌立つ川崎戦」
「ここまでの今期の３戦選べと言われたらさすがにこの３戦になっちゃうな」
「これは純粋にかっこいい」
「３試合とも接戦だったけどよく勝ったと思う」
「滾る〜〜〜！！！」
「なんだただの神動画じゃん」
「オフィシャルからこういった動画が出るのはありがたい」
また、ナレーターは「水曜日のダウンタウン」などでもお馴染みの服部潤さんが務めており、「つか服部さん使うってなんて豪華な・・・」など好評で、リッチな仕上がりにファンの満足度も高いようだ。
ラスト10試合となったJ１の戦いに向け、サポーターの士気もさらに上がったようだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【動画】鹿島公式が公開「覚えておくべき３戦」
