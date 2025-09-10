望月ヘンリー海輝がアメリカ戦で得た手応え。“強み”を意識してプレー。フィジカル勝負も「そんなに劣ってはなかった」【日本代表】
日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。０−２の完敗を喫した。
この試合に右ウイングバックで先発した望月ヘンリー海輝は、「わりと前への推進力というか、前へ前への意識は持って入れたので、入りは良かったのかなと思います」と振り返る。失点に関与するプレーもあったが、攻撃面ではストロングポイントを出すことができた。
自らの“強み”を意識して、ピッチに立っていた。
「僕は、メキシコ戦で言ったら、（堂安）律君のようなプレーはできないので、高い位置で起点を作ったり、ヘディングで競ったり、裏抜けするのは自分ができることなので、それを意識してプレーしていました」
23歳のDFは確かな手応えも掴んだようで、次のように続ける。
「何回か（佐野）海舟君からのボールで裏に抜けたりとか、（伊東）純也君からのボールで深い位置まで切り込めたりってところはあったので、そういう部分は何回かやれたので良かった」
フィジカル勝負で、負けることがなかったわけではない。それでも「そんなに劣ってはなかったと思います」と自負。「そこはより自分のストロングな部分に自信を持ちつつ、相手にやられた部分もしっかりと振り返り、自分のものに還元して弱点のないような選手になっていきたい」と意気込む。
一方、失点に絡んだシーンに関しては、これを教訓にしていくつもりだ。
「相手のシザースに引っかかってしまった。無理に縦に入らずに中を切って、縦のスピード勝負で、いつも通りにやれば良かった。経験の一言で片づけられる問題ではないんですけど、今後Jリーグでも同じようなシーンがあると思うので、ここで得たものを活かしていきたい」
来年のワールドカップまで、残された時間はそう多くない。次の代表活動は10月だ。望月は「そこに選ばれるためにも強みを伸ばしていきつつ、課題の部分で“成長したな”と、選んでもらう人たちに思わせることが大切」と気合を入れる。「常に課題に向き合って、一歩ずつ登っていけたら」とさらなる成長を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点未満の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
