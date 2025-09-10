実りの秋を迎える中、見附市の小学生が学校で育てたイネの収穫に挑戦しました。



保育園児による太鼓の演奏で始まった稲刈り。見附市立上北谷小学校は毎年、農家などの協力のもとコメ作りに取り組んでいます。田植えから肥料づくりまで子どもたちが担当。



10日は、全校児童24人が田んぼに入り、5月に植えたもち米『こがねもち』のイネを鎌で丁寧に刈り取りました。



刈りとったあとは「はざ掛け」で乾燥。農家の指導を受けながら、イネの束を干していきました。



■参加した児童

「緊張したけど頑張った。」

「イネを持つのが大変だった。稲揚げや脱穀が楽しみ。」

「暑いけどコメを食べられると思ったら頑張れる。おいしいお米食べます。」



収穫したコメは子どもたちが脱穀したあと、販売するか自分たちで食べるか話し合って決めるということです。