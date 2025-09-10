世界文化遺産に指定されている鹿児島市の仙巌園で、高齢者や体の不自由な人にも快適に見学してもらおうと、便利な電動車いすが導入されました。10月1日の導入を前に10日、報道陣にお披露目されました。



(記者)

「こちらが今回、仙巌園に導入される『近距離モビリティ・ウィル』、いわゆる電動車いすです。こちらがジョイスティック型、こちらがハンドル型。ハンドル型はスクーターのように運転することができます」





年間40万人以上が訪れる鹿児島市の仙巌園。江戸時代からの景観を生かし、砂利道や坂道が多くあります。世界文化遺産という歴史的な価値の保護と、バリアフリーの強化を両立させたいとの思いがありました。(仙巌園・久保誠支配人)「仙巌園の中は砂利道が多かったり坂道が多かったり、体の不自由な方には大変な思いをさせていました。今回、ウィルを導入することによって、楽に少しでも体に負担をかけない形で仙巌園の中を動き回れるので、お客様の負担を減らせると思います」『近距離モビリティ・ウィル』を利用するのに免許も必要ありません。実際に試乗させて頂きました。(記者)「人が歩くぐらいの速さで進むことができます。とても快適です。秋の風を感じながら前に進んでいます」段差のあるところを走ってみると…(記者)「段差はどうでしょうか？安全に確実に進むことができます」続いては、登り坂のスロープ。(記者)「坂道も軽やかに進んでいきますね」下り坂でも加速せず、一定のスピードで走るので安全です。小回りも利くので、仙巌園の中を快適に移動することができます。「近距離モビリティ・ウィル」は、ジョイスティック型とハンドル型、1台ずつ導入されます。利用料は、1日税込2000円。来月1日からサービスが提供されます。