日経225先物：10日19時＝50円安、4万3820円
10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の4万3820円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては17.67円安。出来高は1395枚となっている。
TOPIX先物期近は3142ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43820 -50 1395
日経225mini 43825 -55 31555
TOPIX先物 3142 -4 1487
JPX日経400先物 28180 -60 113
グロース指数先物 772 -2 154
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3142ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43820 -50 1395
日経225mini 43825 -55 31555
TOPIX先物 3142 -4 1487
JPX日経400先物 28180 -60 113
グロース指数先物 772 -2 154
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース