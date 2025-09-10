　10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の4万3820円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては17.67円安。出来高は1395枚となっている。

　TOPIX先物期近は3142ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.03ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43820　　　　　 -50　　　　1395
日経225mini 　　　　　　 43825　　　　　 -55　　　 31555
TOPIX先物 　　　　　　　　3142　　　　　　-4　　　　1487
JPX日経400先物　　　　　 28180　　　　　 -60　　　　 113
グロース指数先物　　　　　 772　　　　　　-2　　　　 154
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース