高槻かなこ、インド人の王族と結婚した？噂を全否定 お相手はインド人も「一般の方」「日系企業で働いているサラリーマンです」
大人気コンテンツ『ラブライブ！サンシャイン!!』国木田花丸役などで知られる、声優の高槻かなこが10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2024年12月に結婚発表していたが、結婚相手についてはインド人と話しつつも「普通に一般の方ですよ。王族ではないです」と強調した。
【動画】お相手は王族？真相明かす インド人と結婚した高槻かなこ
高槻の結婚相手については、ネット上で「インドの王族」という噂が出ており、今回の動画タイトルも「【真相を】インドの王族と結婚したって本当？【お話しします】」となっている。
冒頭から結婚ネタを切り出し、お相手はインドの王族なのか？と問われると「本当にありえない（笑）みんな、ネットの情報信じすぎだから」と否定。自らこの発端を明かし、「びっくりしたんだけど、私と思われる人のとある写真が流出しまして、インドの結婚式の写真が流出したんです」と説明した。
「みなさんがですね『インドで結婚したの？』と。その写真で出て、私は無言を貫いていたわけですよ。そしたら本当にもう、ないことがたくさん出てきて、ネットではXのトレンドに『インド人と結婚』が入っていて、普通に一般の方ですよ。王族ではないです」と伝えた。
インド人と結婚したかについては、「国籍がインドの方で、インド出身のインドの方です。ただ、日本にはもう、12年くらい住んでいるので、日本語もペラペラの方でございます」とし、「王族ではなく、大学から日本の留学制度で来てて、日本で就職もして普通に日系企業で働いているサラリーマンです」と打ち明けた。
出会いは「本当にシンプルに、お互いに共通の友達のホームパーティー。6人くらいで、ご飯食べたりしようくらいな会だったので、友人会みたいな感じで出会いました」と話した。
なお、噂の発端になったネット上に出た写真については「間違いなく私です。私の結婚式です」と認めつつ、「（結婚相手は一般の方だから）触れないでほしいなって」と呼びかけた。
【動画】お相手は王族？真相明かす インド人と結婚した高槻かなこ
高槻の結婚相手については、ネット上で「インドの王族」という噂が出ており、今回の動画タイトルも「【真相を】インドの王族と結婚したって本当？【お話しします】」となっている。
「みなさんがですね『インドで結婚したの？』と。その写真で出て、私は無言を貫いていたわけですよ。そしたら本当にもう、ないことがたくさん出てきて、ネットではXのトレンドに『インド人と結婚』が入っていて、普通に一般の方ですよ。王族ではないです」と伝えた。
インド人と結婚したかについては、「国籍がインドの方で、インド出身のインドの方です。ただ、日本にはもう、12年くらい住んでいるので、日本語もペラペラの方でございます」とし、「王族ではなく、大学から日本の留学制度で来てて、日本で就職もして普通に日系企業で働いているサラリーマンです」と打ち明けた。
出会いは「本当にシンプルに、お互いに共通の友達のホームパーティー。6人くらいで、ご飯食べたりしようくらいな会だったので、友人会みたいな感じで出会いました」と話した。
なお、噂の発端になったネット上に出た写真については「間違いなく私です。私の結婚式です」と認めつつ、「（結婚相手は一般の方だから）触れないでほしいなって」と呼びかけた。