中国の格安アパレルサイトSHEINのサイトで、夏にぴったりのシャツを着て微笑む男性。ネットショッピングでよく見る洋服のモデル画像なのですが、この男性が「ある人物」に酷似しているとネットで話題に。

ある男性とは…昨年、アメリカの保険会社「ユナイテッドヘルスケア」元CEOのブライアン・トンプソン氏を殺害したルイジ・マンジョーネ。

保険会社トップ射殺事件の被疑者は現代アメリカの“悪夢”なのか

殺人犯がなぜモデルに？

マンジョーネ被告が、SHEINのサイトにでてきたのは8月末。多くのユーザーがこれに気づき注目を集めました。

BBCが、顔認識ツールを使って画像を検証したところ、99.9％マンジョーネ被告であるという結果に。SHEINはすぐに画像をサイトから削除（Internet Archiveに保存されています）、画像掲載に至った経緯は調査中とのこと。また、BBCの取材には「画像はサードパーティの販売業者から納品されたものだ」とし、サイト掲載には厳格な基準があるとコメントしています。

SHEINは、該当する販売業者の名前は明らかにしなかったものの、404 Mediaの報道によれば、Manfinityという男性向けアパレルを取り扱う業者。広告にはよくAI生成画像を使っているようです。

マンジョーネ被告は、件の殺人事件で、一部から熱狂的な支持を得ていました。その理由は、アメリカの医療制度や大企業・富裕層への不満を、マンジョーネ被告を通して爆発させたことにあるといわれます。結果、彼を釈放するように求める声が広がったり、Etsyなどのハンドメイドプラットフォームで応援グッズが販売されたりしていました。

それらをAIが「彼は人気者なんだ！」と誤解してしまう流れがあったことが、今回の不適切な画像生成につながった可能性はあるかもしれませんね…。